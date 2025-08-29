Подросток снял миллион рублей с карт родителей по указанию мошенников

В Краснодарском крае 13-летний школьник забрал у родителей миллион рублей и ушел из дома. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по области для «Ленты.ру».

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась обеспокоенная мать мальчика, заявив о его пропаже. В ходе расследования выяснилось, что подросток стал объектом манипуляций мошенников. Злоумышленники на протяжении нескольких дней координировали действия ребенка, давая ему указания по телефону.

В результате он снял крупную сумму денег, принадлежащую родителям, забрал их мобильные устройства и банковские карты, планируя перевести деньги на якобы «защищенный счет». Благодаря оперативным действиям полиции мальчика удалось найти, а семейные сбережения были спасены.

