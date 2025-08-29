Сотрудники МВД раскрыли аферу с фальшивой криптобиржей в Москве

В столице России правоохранительные органы пресекли мошенническую деятельность, замаскированную под обучение торговле на криптовалютной бирже. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Задержание членов преступной группы было произведено оперативниками МВД и ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. МВД опубликовало видеозапись операции.

На кадрах запечатлены сотрудники силовых структур, штурмующие офис, мужчины в деловых костюмах, лежащие на полу, и молодые женщины, стоящие у стены.

Организатором преступной схемы является 32-летний житель Москвы. По информации следствия, он и его сообщники организовали кол-центр на Пресненской набережной и предлагали в сети интернет пройти курсы по трейдингу на криптобирже.

Клиентам демонстрировали имитацию торговой платформы, где якобы в реальном времени осуществляются операции с криптовалютой по выгодным ценам, а затем обещали открыть криптокошельки для получения значительной прибыли. В результате обмана мошенники завладели 20 млн руб., принадлежащими потерпевшим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

