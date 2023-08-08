Подросток, убивший подругу в Екатеринбурге, объяснил причину своего поступка

Злоумышленника задержали еще 6 августа, и после этого он написал явку с повинной. Парень сотрудничает со следствием. Он указал, что погибшая гуляла и с другими парнями, поэтому у него возникло чувство ревности. Во время допроса шестнадцатилетний подросток жалел самого себя, но не свою жертву.

Об этом рассказало издание Е1. Есть информация, что школьник уже давно употребляет наркотики. В ночь убийства он не только принял наркотическое средство, но вдобавок выпил немало водки. Юноша убивал девушку на протяжении длительного времени. Он избивал ее кулаками и различными предметами, топил в ванной и резал ножом. Вся ванная комната была забрызгана кровью погибшей.