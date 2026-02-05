По факту пожара на АЗС в Кировском районе Санкт-Петербурга, в результате которого с ожогами был госпитализирован 13-летний подросток, возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 5 февраля на Ленинском проспекте, 139. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, в 16:41 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. На месте полиция обнаружила обгоревшую топливную колонку.

По данным ведомства, подросток, предположительно являющийся поджигателем, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и в настоящее время находится в реанимации, что исключает возможность его допроса.

Напомним, что подросток на допросе рассказал сотрудникам Центра «Э» о том, что действовал под давлением неизвестных через Telegram-канал по классической схеме с угрозами. Следствие возбудило дело по статье 205.1 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к террористической деятельности). Полиция устанавливает все обстоятельства и возможных соучастников.