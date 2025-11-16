Подросток врезался в ограждение переезда в Ростовской области, автомобиль загорелся

На трассе «Волгоград—Каменск-Шахтинский—Луганск» произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. По информации Госавтоинспекции Ростовской области, авария со страшными последствиями случилась на 351-м километре автодороги.

Предварительная версия происхождения трагедии гласит, что 15-летний подросток, находившийся за рулем автомобиля Haval F7, совершил выезд на железнодорожный переезд в тот момент, когда светофор подавал запрещающий сигнал.

В результате автомобиль врезался в автоматический ограждающий барьер переезда. От сильного удара Haval сошел с трассы, опрокинулся в придорожный кювет и почти мгновенно вспыхнул. Спасти молодого человека, находившегося в горящей машине, не удалось — он погиб на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве трамвай наехал на ребенка в районе Первомайской улицы.