В Москве трамвай наехал на ребенка в районе Первомайской улицы

На востоке столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней пешехода. Как сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник, инцидент случился на улице Первомаской.

По предварительной информации, на участке дороги в районе дома 128/9 по Первомайской улице под трамвай маршрута №12 попала девочка 2014 года рождения. В результате наезда ребенок получила травмы различной степени тяжести.

Скорая медицинская помощь, вызванная на место происшествия, оказала пострадавшей первую помощь и незамедлительно госпитализировала ее для дальнейшего обследования и лечения. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

