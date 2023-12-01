Подрывник железнодорожных путей в Рязани причастен и к атаке на военный аэродром Дягилево
Фото: [©МЧС РФ/РИА Новости]
Житель Рязанской области, которого сотрудники правоохранительных органов задержали ранее в связи с совершением теракта на железнодорожных путях, причастен к атаке на аэродром Дягилево. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что в ходе допроса преступник признался в том, что действовал из идеологических соображений.
Добавляется, что взрыв на путях, в итоге которого с рельсов сошли почти 20 вагонов грузового поезда, он совершил по заданию разведки Незалежной.
Уточняется, что задержанному грозит срок до 32 лет колонии.