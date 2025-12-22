Подсказка с того света: мистический сон единственной в «Ахмате» женщины спас подразделение от удара ракеты

На спецоперации, где решение за долю секунды может стоить жизни, иногда решающим фактором становится не только техника, но и человеческая интуиция. Об этом свидетельствует история Анны с позывным Фемида — единственной женщины в штабе батальона «Ахмат». Об этом пишет KP.RU с подробностями о чудо-совпадениях, благодаря которым живы десятки бойцов.

33-летняя москвичка, имеющая несколько высших образований и успешный бизнес по организации праздников, в 2023 году приняла принципиальное решение. Воспитанная в патриотичной семье, она посчитала, что тоже должна внести свой вклад. «Провидица» закрыла дело и отправилась на СВО, где волею обстоятельств стала исполняющей обязанности начальника штаба в Кременной.

Служба оказалась отмечена цепочкой трудностей, а также необъяснимых, но действенных предостережений. Первый случай — непреодолимое чувство тревоги за молодого бойца с позывным «Рыжий». Анна рассказала, что интуитивно запретила ему покидать штаб. Как только она уехала в отпуск, боец нарушил запрет, вышел в магазин и попал под «прилет». Он выжил, но был серьезно ранен.

Во второй раз внезапное отключение света в штабе заставило ее спустить бойцов вниз проверить причину. Причем отправила Анна всех, а не несколько человек. Как раз в этот момент в здание попала ракета, уничтожившая второй этаж. Благодаря этому выжили все.

Однако самый мистический эпизод произошел после того, как Анна, тяжело переживая утрату бабушки, попросила ее присниться для прощания. Девушка тяжело переживала утрату родственницы. Просьбу словно одобрили свыше.

«И вот мне снится сон, будто я еще маленькая, сижу в нашем дворе и вижу бабушку. Хочу подойти, кричу, что хочу к ней, а она убегает от меня и говорит: «Подожди, еще не время». После этого я проснулась, поехала в штаб», — делится Фемида.

Проснувшись, Анна почувствовала сильный озноб и сообщила командиру о плохом самочувствии. Вся группа вышла из штаба, чтобы отправиться в медпункт. Через несколько минут в оставленное здание попала ракета HIMARS. Тогда, по словам бойца, она и поняла, что бабушка хотела предупредить ее и отвести от беды.

Впрочем, пока одни говорят о мистике, другие напоминают про частое психологическое явление: в экстремальных условиях у людей обостряется скрытая чувствительность — подсознательная способность считывать малозаметные сигналы опасности, которую сами участники событий интерпретируют как «интуицию» или «знак».

Сама Анна, заочно окончившая факультет психологии, планирует после СВО помогать бойцам адаптироваться к мирной жизни и больше проводить время с самыми близкими.

«Все обязательно получится, особенно благодаря поддержке моих командиров и любимого сына. Ему только 9 лет, но он уже все понимает, гордится мной. А я очень по нему скучаю», — подытожила Анна.

