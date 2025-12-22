Правоохранители арестовали группу, похитившую у участника СВО более 2,5 млн рублей

В Челябинской области правоохранительными органами ликвидирована опасная преступная группировка, которая на протяжении нескольких месяцев целенаправленно терроризировала и грабила участника специальной военной операции. Об успешной спецоперации по задержанию злоумышленников сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По данным следствия, полиция задержала пятерых жителей города Златоуста, ранее уже имевших судимости. Все подозреваемые арестованы судом. В отношении них возбуждены уголовные дела по целому ряду тяжких статей, включая вымогательство, разбой, грабеж и кражу. В ходе санкционированных обысков оперативники изъяли у задержанных материальные доказательства: движимое и недвижимое имущество, приобретенное на похищенные средства, автомобиль марки Kia, $2000 и газовый пистолет.

Установлено, что преступная группа действовала с мая по ноябрь 2024 года. Злоумышленники целенаправленно выбрали своей жертвой бойца, получившего государственную выплату за боевое ранение. Они неоднократно вымогали у него деньги, а также совершили в его отношении вооруженное разбойное нападение и кражу. Общий материальный ущерб, причиненный защитнику Отечества, превысил 2,5 миллиона рублей. В рамках расследования также установлен отдельный эпизод угона автомобиля Toyota Camry, который был совершен с угрозой применения физического насилия.