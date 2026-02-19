В Якутии суд вынес приговор мужчине, виновному в изнасиловании и убийстве женщины. Преступление произошло в городе Нерюнгри, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что фигурант привел новую знакомую в подвал, где работал. Там он совершил насильственные действия сексуального характера, в результате которых потерпевшая получила серьезные травмы и скончалась на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом в шею и грудь, обмотал тело полиэтиленом и выбросил за остановкой.

Личность преступника была оперативно установлена — им оказался ранее судимый местный житель. Суд признал его виновным и приговорил к 19 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся 15 лет — в колонии строгого режима.