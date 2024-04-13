Поджигатель здания правительства во Владимире мог быть под влиянием кураторов с Украины

Центр информационно-психологических операций Украины мог спровоцировать мужчину из Владимира атаковать здание правительства региона. Об этом заявил губернатор Александр Авдеев.

Мошенники украинского центра прорабатывают психологически слабых и управляемых людей для совершения диверсий и инцидентов руками других. В том числе подобные истории происходят в России.

Как пояснил Александр Авдеев, неудавшийся поджигатель здания правительства мог попасть под влияние украинского ЦИПО. Также губернатор опроверг, что мужчина хотел навредить определенному чиновнику.

«По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО), и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом», — отметил Авдеев.

Кроме того, мошенники могли действовать, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, 13 апреля мужчина кинул коктейль Молотова в сторону здания правительства Владимирской области. Однако емкость не разбилась, а отлетела в сторону парковки. Это привело к возгоранию автомобиля, который оперативно потушили пожарники. Самого горе-поджигателя задержали.