Поджигательница военкомата в Санкт-Петербурге назвала мотивы своих поступков
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
Поджог военкомата в Северной столице вчера устроила 58-летняя работница местного «Водоканала». По ее словам, она была запугана мошенниками, которые приказали ей сжечь здание. Об этом сообщает Life.ru.
Женщина считает себя невинной жертвой украинских аферистов.
Так, внутри военкомата, согласно данным злоумышленников, находился «главный бандит», поэтому следует поджечь здание.
Жертва смогла развести небольшой костер у дверей и разбить окно.