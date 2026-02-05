Поджог по инструкции из Telegram: почему на допросе у «эшников» оказался школьник

В Санкт-Петербурге раскрыты шокирующие детали пожара на автозаправочной станции, произошедшего вечером 5 февраля. Как стало известно, возгорание на АЗС на Ленинском проспекте устроил 13-летний подросток, который в результате также получил ожоги, пишет « Фонтанка ».

По информации, мальчик был доставлен в детскую больницу на Авангардной улице, где с ним провели беседу оперативники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»). В ходе общения подросток рассказал, что действовал под давлением неизвестных, связавшихся с ним через мессенджер Telegram.

По его словам, схема была классической: после завязки разговора последовали угрозы причинить проблемы его родителям, что и вынудило его совершить поджог на автоматической заправке.