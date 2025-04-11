Поезд с европейскими туристами закидали камнями в Киргизии

В Чуйской области Киргизии произошел инцидент с нападением на поезд, перевозивший иностранных туристов. Об этом сообщило государственное предприятие «НК „Кыргыз темир жолу“.

Отмечается, что неустановленные лица закидали камнями поезд, перевозивший туристов из Европы, 8 апреля на перегоне между Кантом и Аламедином.

В результате нападения окна в шестом и восьмом вагонах были разбиты, а один из сотрудников поездной бригады получил травмы.

Компания «Кыргыз темир жолу» охарактеризовала произошедшее как серьезную угрозу безопасности пассажиров и негативное воздействие на имидж республики.

Местные правоохранительные органы организовали следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и поиска виновных. Поезд с иностранными туристами был первым в Киргизии в 2025 году.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Таиланде туристы из России застряли на лодке в открытом море. Россияне ожидали спасения до позднего вечера.