В Таиланде туристы из России застряли на лодке в открытом море

В Таиланде произошел новый инцидент с российскими туристами — группа отдыхающих оказалась посреди открытого океана на сломанной лодке, из-за чего не смогла выбраться на берег до наступления темноты. Об этом инциденте рассказал телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что россияне приобрели туристический тур под названием «11 островов» стоимостью почти 10 тыс. руб. Отдыхающим пообещали захватывающие экскурсии по живописным островам Пхи-Пхи и Краби, а также посещение знаменитой бухты Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Как пишет источник, проблемы начались почти сразу после выхода в море — лодка дала сбой в работе, и в течение 1,5 часа гиды безуспешно пытались ее починить. Все усилия оказались безуспешными, и к туристам вызвали запасной катер для пересадки.

После временных трудностей путешествие продолжилось, но на обратном пути судно снова столкнулось с проблемами: оно заглохло из-за исчерпания топлива.

По данным SHOT, в этот день путешествие также омрачилось погодными условиями: были волны, шел дождь и обдувал холодный ветер. Из-за этого некоторых туристов начало укачивать, и на застрявшей лодке началась паника. Третья лодка на помощь российскими туристам прибыла в море лишь к вечеру.

Это не первый случай, когда российские граждане сталкиваются с проблемами во время отдыха в Таиланде. 1 апреля стало известно, что на юге страны взорвался прогулочный катер с российскими туристами. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что суд постановил освободить 11 граждан РФ, которые были задержаны в Тунисе в середине ноября 2024 года.