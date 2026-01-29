«Погиб на месте». Житель Белгородской области стал жертвой удара беспилотников

В результате удара беспилотников по гражданскому автомобилю в приграничном селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погиб местный житель. Инцидент произошел в минувшие сутки.

Как следует из экстренного сообщения регионального оперативного штаба, машина была атакована двумя дронами. Мужчина-водитель получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Транспортное средство также было серьезно повреждено.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 января силы ПВО сбили 75 украинских дронов над регионами РФ.