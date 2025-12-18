Погибли два человека: в Свердловской области столкнулись автобус и две легковушки

На Режевском тракте в Свердловской области произошла трагедия. Там столкнулись автобус и две легковые автомашины, в результате погибли два человека. Об этом рассказал «Уральский меридиан».

Автобус двигался по Режевскому тракту по маршруту Екатеринбург — Буланаш. На 35 километре трассы, неподалеку от поселка Монетный, в него врезался автомобиль Mitsubishi Pajero, который ехал в том же направлении. До этого легковушка пошла на обгон, выскочила на встречку и столкнулась с машиной Exeed. В итоге погибло два человека, все они находились в легковых машинах. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

В автобусе находились 18 пассажиров, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Челябинске, там автомобиль УАЗ вылетел с моста и опрокинулся на поверхность замерзшей реки. В результате аварии пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.