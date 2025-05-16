Эстонские ВМС назвали причину задержания танкера Jaguar в Балтийском море

В Балтийском море эстонские Военно-морские силы предприняли попытку остановить танкер под названием Jaguar, мотивируя это тем, что судно следовало через «пиратские районы». Данную информацию предоставил генерал-майор Вахур Карус, занимающий должность Начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии, передает издание Delfi.

По словам Каруса, у эстонской стороны есть информация о том, что данный корабль неоднократно курсировал в регионах, где отмечается пиратство, в частности, в акваториях Красного моря и Индийского океана.

Представитель эстонских Сил обороны пояснил, что основной задачей военных было наблюдение за перемещением судна в период его нахождения вблизи объектов критической инфраструктуры Эстонии.

Он также добавил, что согласно информации, имеющейся у Таллина, экипаж танкера состоит из граждан Индии и Филиппин.

Ранее сообщалось, что российский Су-35 напугал эстонцев, пытавшихся арестовать «теневой танкер».