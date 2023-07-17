Погибшие при теракте на Крымском мосту были убиты двигателем автомобиля, который на фоне взрывной волны вылетел в салон, тем самым причинив смертельные травмы паре. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что устройство также зажало пару изнутри, и у них не оставалось шанса остаться в живых.

Уточняется, что их дочь-подросток была выброшена взрывной волной из салона автомобиля. Она не могла выбраться, поскольку застряла в лобовом стекле.

Добавляется, что на фоне стресса девочка долго не могла вспомнить свое имя.