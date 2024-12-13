Украинские бойцы бросили трупы своих погибших товарищей на передовой в районе Работино. Об этом рассказал разведчик с позывным Белый из группировки войск «Днепр». Его рассказ привело РИА Новости.

Российские подразделения ведут наступательные действия на территории Запорожской области. В районе населенного пункта Работино им удалось выбить противника с занимаемых им позиций.

«При осмотре местности было обнаружено много тел. Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях», — указал Белый.

Он добавил, что не считал трупы, но их на позициях оказалось очень много. Украинские военные бросили их, даже не попытавшись вывезти в свой тыл.

Ранее примерно о такой же ситуации в Курской области рассказал пленный солдат ВСУ. По его словам, командование его части даже не заботилось о том, чтобы хоронить погибших. Тела убитых военнослужащих просто лежали на местности.