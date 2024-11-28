Пленный: Киев не эвакуирует и не хоронит ликвидированных в Курской области боевиков ВСУ

Командование украинской армии никак не заботится о погребении своих погибших военнослужащих. Тела не хоронят и не вывозят в тыл. Такое заявление сделал один из пленных украинцев, его слова привело РИА Новости.

О том, что происходит с погибшими украинскими бойцами в Курской области, рассказал Василий Машико, заместитель командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ после того, как попал в плен.

«Наших даже не забирали. Ну запах уже такой шел, что или закопать, или забрать, потому что все», — указал он.

Машико добавил, что не может понять причин такого поступка. Сам он попал в плен в ноябре.

Ранее появилась информация о том, что двое россиян погибли в Курской области по итогам удара тактическими ракетами со стороны Украины. ВСУ выпустили три боеприпаса по населенному пункту Большое Жирово. Целью удара изначально было мирное население.