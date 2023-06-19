Погибший участник СВО из Пермского края считался пропавшим без вести более полугода

Сегодня в Перми в последний путь проводят участника специальной военной операции 53-летнего Анатолия Лазеева. Родные майора полиции в отставке ничего о нем не знали более полугода, мужчина считался пропавшим в зоне СВО, properm.ru .

Мужчина 1969 года рождения с ноября 1992 года случил в полиции. Там он работал в течение 23 лет. Также принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Летом прошлого года Анатолий добровольно пошел служить в зону спецоперации. 24 июля на его отделение была произведена атака неонацистами. В результате боевых действий Лазеев был ранен осколком в спину, а очередь из автомата попала по ногам. Также были ранены его четверо сослуживцев, которым он приказал отступить из-под огня. Он прикрыл товарищей ценой собственной жизни, взорвав гранату, когда к нему вплотную подошли боевики.

Тело героя удалось получить от украинцев только в феврале текущего года. Тогда произошел обмен телами с противником. Личность мужчины удалось подтвердить с помощью ДНК-экспертизы