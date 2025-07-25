Погибший в драке с неформалами в Крыму оказался ваххабитом

По мнению российского военного корреспондента Романа Сапонькова, инцидент в Крыму, где житель Джанкоя скончался после драки с представителем неформальной молодежи, мог быть предотвращен, если бы правоохранительные органы заранее уделили внимание личности погибшего, которого он охарактеризовал как ваххабита.

Как рассказала член СПЧ Марина Ахмедова, конфликт начался возле магазина, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять группу молодых людей, отличающихся неформальным стилем одежды.

Он попытался атаковать их бутылкой и не прекратил своих действий даже после применения против него перцового баллончика. В ответ на брошенную в них бутылку и последовавшее нападение, один из юношей, защищаясь, нанес нападавшему ножевое ранение, от которого тот впоследствии скончался в больнице.

После инцидента разъяренная толпа пыталась совершить самосуд над оборонявшимися молодыми людьми, которым пришлось укрыться в туалете кафе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали юношу, нанесшего удар ножом.

Сапоньков подчеркнул, что погибший ранее привлекался к ответственности за участие в митинге в поддержку запрещенной в России исламской организации, обвиняемой в разжигании межнациональной розни.

По мнению военкора, следователям, изначально представившим произошедшее как «нападение на мужчину, сделавшего нетрезвым подросткам замечание», возможно, стоит пересмотреть свою оценку ситуации.

«А может просто надо было выполнять свою работу качественнее и заранее профилактически отработать этого товарища, глядишь, сейчас бы жив остался. При этом, я сразу написал и сейчас остался при своем мнении, что нефор превысил пределы самообороны», — заявил Роман Сапоньков, выразив удивление реакцией крымских общественников и силовиков, которые, по его мнению, встали на защиту «ваххабита».

Ранее сообщалось, что подростки устроили драку с пассажирами в уфимском автобусе.