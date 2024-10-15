Погоня с перестрелкой произошла на дорогах Подольска ночью

Автомобильная погоня с перестрелкой произошла на дорогах Подольска минувшей ночью. Об этом в своих соцсетях рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, во время патрулирования улиц правоохранители заметили автомобиль, у которого были затонированы передние стекла. В ответ на требование остановить машину водитель наоборот увеличил скорость, и полиция начала преследование.

Во время погони машина совершала опасные маневры и нарушала ПДД. Полицейские в качестве предупреждения выстрелили вверх. В ответ был совершен выстрел из автомобиля. Тогда инспекторы выстрелили по колесам авто, и автомобиль перевернулся.

В транспортном средстве находились шесть человек. Трое из них — подростки. В результате инцидента никто не пострадал. На водителя завели административные дела, на стрелка — уголовное.