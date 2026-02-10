Погоня за лайками на дороге: как опасный трюк подростков из Башкирии попал в поле зрения ГИБДД

В Нефтекамске полиция привлекла к ответственности подростков, которые устроили смертельно опасный трюк на дороге общего пользования ради «вирусного» видео. Шокирующую запись сотрудники ГИБДД обнаружили в ходе мониторинга интернета, о чем 10 февраля рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На опубликованных кадрах видно, как юный водитель во время движения сначала отпускает руль, затем полностью вылезает через окно и пытается переползти по крыше автомобиля на пассажирское сиденье. Попытка закончилась неудачей: молодой человек сорвался и упал на проезжую часть. Как отметили в полиции, ему невероятно повезло — падение обошлось без серьезных травм.

В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем находился 17-летний студент, а его пассажиром был 18-летний приятель. На допросе в ГИБДД несовершеннолетний водитель сначала пытался убедить инспекторов, что видео — всего лишь глубокая фейк-новость, созданная нейросетью. Однако его совершеннолетний друг сознался, что трюк был реальным, а целью было создание эффектного контента для социальных сетей. Автомобиль 17-летний парень взял без спроса у своей матери.

В отношении обоих участников инцидента были составлены административные протоколы. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Как сообщила Ирина Волк, полиция также решает вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетнего водителя.