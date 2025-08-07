В сети появилась информация о героическом поступке пограничника, совершенном в момент начала вторжения украинской армии в Курскую область в 2024 году. Об этом сообщил телеграм-канал «Месть доброй воли».

Согласно источнику, столкновение на границе произошло 5 августа 2024 года, за сутки до проникновения украинских формирований на территорию российского приграничья. Первое сопротивление наступающему врагу оказал майор Юрий Смолкотин совместно со своим подразделением.

Несмотря на значительное численное преимущество противника и полученные ранения, офицер продолжал командовать обороной. В критический момент, когда удержание позиций стало невозможным, он обеспечил отступление своих солдат, пожертвовав собой.

Когда украинские солдаты приблизились к нему, майор совершил самоподрыв гранатой. Сообщается, что после взрыва «озлобленные украинцы» выпустили в его тело множество пуль, пишет канал.

