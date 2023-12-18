Пограничники ликвидировали трех диверсантов ВСУ во время попытки прорыва в Белгородскую область

Стали известны подробности вчерашнего боя под селом Теребрено, когда украинская диверсионная группа попыталась проникнуть на российскую территорию.

При боестолкновении пограничниками было ликвидировано трое неприятельских военнослужащих. Остальные диверсанты оставили попытки пробиться в РФ и покинули поле боя. Российские пограничники никаких потерь не понесли. Данные об этом появились в одном из мессенджеров.

При убитых диверсантах были найдены образцы стрелкового вооружения западного производства: карабины М4, взрывчатка типа С4, несколько ручных противотанковых гранатометов.