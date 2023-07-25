Пограничники обнаружили в Хабаровском крае полторы тонны мамонтовых бивней
Фото: [© Александр Кондратюк/РИА Новости]
Они наткнулись в Бикинском районе на тайник, в котором были спрятаны палеонтологические ценности.
Тайник был оборудован в нежилом здании. Все бивни были замотаны в полипропиленовые мешки и уложены в подпол.
«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны», - сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.
По предварительной оценке, стоимость содержимого тайника составляет порядка 50 миллионов рублей.