Пограничники обнаружили в Хабаровском крае полторы тонны мамонтовых бивней

Они наткнулись в Бикинском районе на тайник, в котором были спрятаны палеонтологические ценности.

Тайник был оборудован в нежилом здании. Все бивни были замотаны в полипропиленовые мешки и уложены в подпол.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны», - сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

По предварительной оценке, стоимость содержимого тайника составляет порядка 50 миллионов рублей.