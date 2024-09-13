Похитили драгоценности: двоих жителей Подмосковья, подозреваемых в краже, задержали полицейские

Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Пушкинское» задержали двоих жителей Подмосковья 23 и 28 лет, подозреваемых в краже ювелирных украшений из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ночное время злоумышленники руками отжали окно в подсобное помещение ювелирного магазина. Один из правонарушителей проник внутрь. Убедившись, что в торговой точке никого нет, он собрал с прилавков украшения в принесенную им сумку и передал ее сообщнику. Похитив драгоценности, они скрылись. Сумма ущерба составила более 750 тысяч рублей.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении противоправного деяния и задержали их по месту жительства.

Со слов задержанных, часть похищенного они сбыли в скупку в Туле, другую — в ломбард в Москве, а вырученные деньги потратили на личные нужды. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.