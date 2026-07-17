Похититель собаки взорвал гранату перед носом у полиции

Житель Северодвинска похитил у знакомой деньги и собаку, а при задержании бросил в полицейских страйкбольную гранату. Сильного хлопка хватило, чтобы дезориентировать правоохранителей, но скрыться мужчине не удалось. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Полицейские прибыли к подозреваемому в коммунальную квартиру. В ходе беседы мужчина признался в содеянном, однако, услышав о задержании, решил сопротивляться. В замкнутом пространстве коридора раздался громкий хлопок — злоумышленник применил страйкбольную гранату.

«В замкнутом пространстве коридора произошел сильный хлопок, после чего злоумышленник попытался скрыться, но был задержан», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале «МАКС».

Ни сам зачинщик, ни сотрудники полиции не пострадали. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.