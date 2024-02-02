Похитителя ювелирных украшений задержали в Подольске

В Подольске задержали приезжего, который похитил у местной жительницы ювелирные украшения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась женщина в возрасте 56 лет. Она сообщила, что из квартиры дома в Армейском проезде ее знакомым были похищены украшения.

В результате действий злоумышленника жительнице был причинен ущерб в размере более 82 тысячи рублей.

Похитителя задержали. Им оказался уроженец Республики Башкортостан в возрасте 33 лет. Он похитил серьги, кольца, перстень и цепочку, а затем сдал это все в одну из скупок.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.