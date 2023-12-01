Похитителями восьмилетней девочки под Калугой являются фермеры одной из деревень

Восьмилетнюю Злату из Калужской области похитили фермеры одной из деревень Калужской области. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что полицейские вычислили преступников после отсмотра камер. Похитителями оказались трое мужчин 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина.

Отмечается, что они высадили девочку на дороге в Тульской области и старались скрыться в доме матери похитительницы.

Добавляется, что в настоящее время полицейские проводят обыски.