В двух российских регионах после атаки украинских БПЛА найдены кумулятивные бомбы

В Саратовской и Брянской областях после уничтожения украинских беспилотников были обнаружены кумулятивные бомбы. Такие данные появились у телеграм-канала SHOT.

Микроблог утверждает, что после отбитых атак в Саратовской и Брянской областях и после нейтрализации над ними украинских дронов были обнаружены кумулятивные бомбы КЗ-6. Каждый из таких боеприпасов весит по 5 кг.

«КЗ-6 — кумулятивный заряд, разработанный в СССР. Он предназначен для пробивания бронированных конструкций, повреждения военного и промышленного оборудования», — указано в сообщении.

Подобные бомбы украинские военные уже ранее применяли во время нападения на регионы России.

Ранее сообщалось, что за последнюю ночь на 14 января над Россией было сбито более 200 украинских беспилотников, а также пять ракет ATACMS производства США. Это стало самой массированной атакой украинских военных на территорию РФ в текущем году.