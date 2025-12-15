Новые показания очевидца добавили загадочности делу об исчезновении семьи Усольцевых

Расследование исчезновения семьи Усольцевых, отправившейся в поход по сибирской тайге, пополнилось новой странной деталью, которая ставит в тупик и противоречит логике опытных путешественников.

Как сообщает издание aif.ru, свидетельница Лидия Корчагина из поселка Кутурчин утверждает, что непосредственно перед исчезновением наблюдала за необъяснимым поведением Ирины Усольцевой. По словам женщины, она лично видела, как пропавшая путешественница прямо в салоне своего автомобиля сняла теплый спортивный костюм, жилетку и кроссовки, чтобы переодеться в легкие летние шорты, футболку и тапочки. Это произошло в тот самый момент, когда семья готовилась отправиться в холодный осенний лес.

Данный поступок выглядит абсолютно иррациональным на фоне предыдущего опыта Усольцевых. Известно, что всего за день до этого, 27 сентября, во время прогулки по Минской петле семья была одета в аналогичную легкую одежду и, согласно некоторым данным, сильно замерзла. Этот факт делает сознательную смену теплой экипировки на неподходящую для тайги одежду еще более загадочной.

Новая деталь от очевидца становится весомым элементом в растущем списке странностей, окружающих это громкое исчезновение. Действия Ирины Усольцевой, вопреки всем правилам выживания и ее собственному туристическому опыту, не находят логического объяснения и добавляют к трагической истории еще больше вопросов.

