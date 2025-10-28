Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил розыск пропавшего жителя Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжаются поиски 49-летнего Виктора, который бесследно исчез 26 октября, уехав из дома на своем автомобиле Mitsubishi Lancer. К розыску подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт», сообщил портал URA.RU.

Как сообщают волонтеры, точное направление движения и цели поездки мужчины остаются неизвестными. Знакомая пропавшего в социальных сетях выразила предположение, что причиной исчезновения могли стать проблемы со здоровьем, которые обострились в дороге.

Приметы разыскиваемого: высокий рост (180 см), русые волосы, серые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, джинсы и светло-серую шапку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Виктора Шерстобитова, просят сообщить по круглосуточному телефону горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700-54-52.

