Появилась информация о работе украинских ДРГ в граничащем с Подмосковьем регионе

В Калужской области начались поиски двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, предположительно, проникших на территорию региона. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила «Лента.ру».

По оперативным данным, в каждой группе находится до пяти человек из состава третьего полка специального назначения вооруженных формирований Украины.

Отмечается, что диверсанты могут быть вооружены современным оружием, включая натовские винтовки AR-15 с глушителями, пистолеты ПСС и МСП. Кроме того, боевики могут нести на себе до 10 кг взрывчатых веществ и гранаты Ф-1.

По информации источника, для связи боевики используют устройства «Гармин». Предполагается, что группировки пересекли границу в конце августа по тому же маршруту, что и ликвидированная ДРГ 19 августа.

Как отмечает телеграм-канал, основной целью диверсантов является организация взрыва на железнодорожном узле во время прохождения состава с горюче-смазочными материалами. В связи с этим правоохранительные органы и Росгвардия перешли на усиленный режим работы.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша призвал жителей региона не паниковать в связи с рассылкой СМС о проникновении ДРГ.