Жителей граничащего с Подмосковьем региона начали пугать сообщениями о диверсантах

Жителям граничащего с Подмосковьем региона начали массово поступать сообщения о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Речь идет о Калужской области.

В интервью «Подъему» губернатор региона Владислав Шапша заявил, что оперативные службы ведут ежедневную работу и мониторят ситуацию. Он призвал жителей Калужской области не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

По информации издания, сообщения подобного характера начали приходить жителям населенных пунктов Жиздра, Людиново и Киров. Кроме того, информацию о возможном проникновении ДРГ накануне разослало МЧС России.

«Время сложное, спецслужбы с 2022 года каждый день выслеживают ДРГ. Вне зависимости от того — есть они или нет. Всем стоит быть внимательными. Наши силовики в постоянном режиме обеспечивают безопасность», — отметил Шапша.

При этом губернатор не стал комментировать сообщения, рассылаемые МЧС. Он добавил, что при обнаружении любых странных предметов и подозрительных людей необходимо срочно информировать полицию.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о попытках ВСУ атаковать регион беспилотниками.