Появилась информация о состоянии пострадавших при взрыве газа в Тобольске

Состояние двух человек, которые пострадали от взрыва газа в жилом доме в Тобольске, крайне тяжелое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление тобольского департамента здравоохранения.

По утверждению представителей департамента, скорая помощь прибыла на место ЧП уже через три минуты после вызова. Медики провели осмотр раненых, после чего доставили их в Областную больницу № 3 Тобольска.

«Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние крайне тяжелое», — указали журналистам.

Ранее уже сообщалось о взрыве газа в частном доме Тобольска. После ЧП начался сильный пожар, который был оперативно ликвидирован. Также пострадали многоэтажки, которые находятся рядом. Взрывной волной у них выбило стекла в окнах.