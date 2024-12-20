Украинские войска обстреляли Рыльск ракетами ATACMS с кассетной боевой частью

По российскому городу Рыльск, который расположен в Курской области, с украинской стороны был нанесен удар ракетами ATACMS, содержащими в себе кассетные боевые части. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka.

По утверждению микроблога, по городу Рыльск, который находится в Курской области на удалении 30 км от АЭС в Курчатове, был нанесен удар с территории Украины. При этом были применены ракеты ATACMS, которые несли кассетные боевые части. По разным источникам, в населенный пункт прилетело от шести до 50 боеприпасов. Взрывы привели к пожарам и разрушениям.

Чуть позже глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил о том, что в населенном пункте отметили порядка 15 прилетов.

Есть сведения, что от воздушного удара пострадали здание автовокзала, общеобразовательная школа №1, местный Дом культуры, а также педагогическое училище. Информация о пострадавших людях пока уточняется, но уже известно как минимум о двоих раненых. На месте происшествия работают представители экстренных служб, в том числе медики.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданки Дании, которая в составе ВСУ приняла участие во вторжении в Курскую область. Ее обвиняют в террористической деятельности, а также в наемничестве.