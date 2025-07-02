Появились данные о состоянии раненых, переведенных в Москву из Ижевска

В различные больницы Москвы были доставлены шесть человек из числа тех, кто пострадал от атаки украинских беспилотников на Ижевск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил департамент здравоохранения российской столицы.

По данным ведомства, в Москву было переправлено шесть человек из тех, кто получил ранения и травмы в Удмуртии.

«Двое в тяжелом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ имени Склифосовского. Еще двое направлены в НИИ нейрохирургии имени Бурденко», — указано в микроблоге.

Одного раненого направили в медцентр имени Пирогова. Раненого ребенка, которого привезли из Ижевска, поместили в ЦИТО имени Приорова. Сотрудники Депздрава заверили, что вся ситуация находится у них под контролем.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке ВСУ по Ижевску выросло до 45 человек. Такую цифру озвучил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов. Он отметил, что в больницах находятся 35 человек с различными травмами, в том числе шесть мирных граждан, которые получили тяжелые ранения.