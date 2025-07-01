Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45
Бречалов: количество пострадавших при атаке ВСУ по Ижевску выросло до 45
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Число пострадавших при атаке ВСУ по Ижевску выросло до 45 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Он отметил, что в больницах находятся 35 человек с различными травмами, в том числе шесть мирных граждан, которые получили тяжелые ранения. Остальных пострадавших обслужили амбулаторно, в пунктах временного размещения (ПВР) или на месте происшествия, добавил глава региона.
«Я благодарю за слаженные действия всех медицинских работников, сотрудников МЧС, пожарных, полиции и других оперативных служб», — написал Бречалов.
Он также сообщил, что в Ижевске до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). На месте инцидента продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.
Бречалов призвал жителей проявлять ответственность, избегать распространения неподтвержденных данных и ложной информации, которая может осложнить работу спасателей или усугубить ситуацию.
Ранее сообщалось, что власти выплатят семьям погибших при атаке БПЛА по Ижевску по 1,5 млн рублей.