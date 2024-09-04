Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания причастна к ударам ВСУ по территории Ростовской области. Она подчеркнула, что Россия получила доказательства.

Захарова прокомментировала удары украинской армии по хранилищу топлива в Каменском районе Ростовской области. Проверив координаты и другие данные удалось выяснить, что настройка контролеров для полетов дронов осуществлялась с британской стороны.

«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа этого года для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери», — рассказала дипломат.

Сама сборка БПЛА происходила в Киевской области Украины, однако запуск был дистанционным, с участием британцев. ВСУ отправляли дроны с позиций возле Славянска в ДНР.

Дипломат подчеркнула, что Россия учтет позицию Британии при ответных мерах. Деструктивные действия британцев лишь доказывают, что они соучастники преступлений Киева.

Ранее сообщалось, что Захарова попросила главу Тайваня Лая Циндэ не «лаять» в сторону российских территорий.