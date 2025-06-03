Появились кадры квартиры, где жил возможный участник атаки БПЛА по аэродрому «Белая»

Возможный участник атаки БПЛА по аэродрому «Белая» в Иркутской области проживал в съемной квартире в Челябинске. Об этом РИА Новости рассказали жильцы дома, где, вероятно, к совершению преступления готовился один из подозреваемых, на которого разослана ориентировка.

Речь идет о гражданине Артеме Тимофееве. Журналистам жильцы многоквартирного дома, где находилась его квартира, рассказали, что видели мужчину около недели назад.

«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — сообщили люди.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 1 июня сообщил, что в поселке Средний Усольского района произошла атака FPV-дронов, которые вылетали из фуры, остановившейся на трассе. Беспилотники направлялись в сторону аэродромов Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей.

В результате инцидента грузовик был блокирован и уничтожен службами реагирования. Министерство обороны РФ подтвердило, что атаки с применением FPV-дронов были совершены в нескольких регионах, в том числе в Мурманской и Иркутской областях.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских БПЛА.