За ночь силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА
Минобороны: силы ПВО ночью ликвидировали восемь вражеских БПЛА
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили восемь вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации оборонного ведомства, средства ПВО работали в период с 20:00 мск 2 июня до 07:00 мск 3 июня.
По информации ведомства, наиболее активные воздушные цели были зафиксированы и сбиты в нескольких регионах РФ, включая Республику Крым (три БПЛА), Курская и Белгородская области (по два БПЛА). Также один дрон был сбит в акватории Азовского моря.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать российские регионы, тем самым запугивая мирных граждан РФ. Атаки БПЛА являются одной из террористических стратегий нынешней власти Украины, о чем неоднократно говорили в Кремле.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области продолжат отключать интернет из-за угрозы БПЛА.