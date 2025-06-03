Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили восемь вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, средства ПВО работали в период с 20:00 мск 2 июня до 07:00 мск 3 июня.

По информации ведомства, наиболее активные воздушные цели были зафиксированы и сбиты в нескольких регионах РФ, включая Республику Крым (три БПЛА), Курская и Белгородская области (по два БПЛА). Также один дрон был сбит в акватории Азовского моря.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать российские регионы, тем самым запугивая мирных граждан РФ. Атаки БПЛА являются одной из террористических стратегий нынешней власти Украины, о чем неоднократно говорили в Кремле.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области продолжат отключать интернет из-за угрозы БПЛА.