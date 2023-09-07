Появились кадры с места падения беспилотника в Раменском округе Подмосковья

В Сети появились кадры с места падения украинского беспилотника в Раменском городском округе. Видеозапись опубликовал SHOT .

На кадрах — обломки БПЛА, лежащие на асфальте недалеко от жилого дома и припаркованных автомобилей. Место падения беспилотника огородили лентой.

Беспилотник был уничтожен российскими средствами ПВО. В результате падения обломков дрона никто из людей не пострадал.

Как сообщил ранее глава муниципалитета Николай Ханин, в пяти квартирах выбиты окна, также повреждены четыре автомобиля. Все поврежденное имущество, подчеркнул он, будет восстановлено или за него выплатят компенсацию. Формат выберут сами жители.