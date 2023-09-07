При уничтожении украинского беспилотника в Раменском никто из людей не пострадал

Этой ночью была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью трех беспилотников самолетного типа по объектам в России, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Все БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Два дрона упали на территории Ростовской области и один — в Раменском районе Подмосковья.

Как уточнил глава Раменского городского округа Николай Ханин, в результате уничтожения украинского беспилотника никто из людей не пострадал.

По его словам, взрыв БПЛА произошел на уровне верхних этажей одной из многоэтажек. В пяти квартирах дома на Десантной улице выбиты окна, также повреждения получили четыре автомобиля. В настоящее время оперативные службы осматривают на предмет возможных повреждений три дома на Лучистой улице — под номерами 7, 8 и 9.

Все поврежденное имущество будет восстановлено или за него выплатят компенсацию. Работу в данном направлении лично возглавил глава округа.

«Региональный оперштаб принял комплекс мер, по которым мы будем восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации — формат будет выбирать сам житель. Это касается как личного, так и общего имущества», — подчеркнул Ханин.

Для местных жителей открыт номер горячей линии главы округа — телефон 8 (49-64) 73-91-01. Номера управляющих компаний: улица Десантная — 8-926-707-24-14, улица Лучистая — 8-985-960-86-20 и 8-929-578-65-58.

Ранее сообщалось, что у россиян появилась возможность сообщать о подозрительных беспилотниках напрямую в федеральные службы. Сделать это можно с помощью мобильного приложения, которое разработал народный фронт «Радар.НФ».