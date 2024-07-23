Появились кадры с места трагедии в Турции, в которой погибла блогер МотоТаня

В сети появились кадры с места гибели российского блогера Татьяны Озолиной, известной среди подписчиков как МотоТаня.

На турецком информационном портале Karya Haber выложили фотографии с участка дороги, где произошло смертельное ДТП. На снимках виден разбитый мотоцикл красного цвета, на котором ездила Озолина, шлем и оторванный номер. Рядом лежит тело девушки.

По информации «Базы», инцидент произошел в районе Милас Муглы в турецком Измире. Девушка двигалась по шоссе вместе со знакомыми на мотоцикле. В моменте она потеряла управление и врезалась в грузовик, получив травмы, несовместимые с жизнью. Озолина скончалась до приезда скорой помощи.

Накануне девушка опубликовала в своих соцсетях видеоролики из Турции. В одном из них как раз снят красный мотоцикл блогера.

В TikTok у Озолиной было более пяти миллионов подписчиков. В своих роликах девушка хвасталась фигурой и «фишками», которые использовала при езде на мотоцикле.

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