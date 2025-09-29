Появились новые детали драки петербуржцев с туристами из Саудовской Аравии
Потасовка между петербуржцами и гостями из Саудовской Аравии была зафиксирована на камеру. Видеозапись, полученная «Фонтанкой» от близких задержанных горожан 29 сентября, свидетельствует о том, что инициаторами конфликта, по их словам, стали именно иностранные граждане.
«Наши знакомые фотографировались с картонным портретом [Сергея] Жукова у бара, жители Саудовской Аравии, проходя мимо наших ребят, дали им пинка. Ни за что! Завязалась драка», — сообщают авторы многочисленных обращений, поступивших в редакцию в начале недели.
Информаторы издания утверждают, что вызов полиции был осуществлен обеими сторонами, однако туристы «начали из себя строить потерпевших».
Важно подчеркнуть, что в результате инцидента реальные травмы получили исключительно иностранные граждане. Двое пострадали от ожогов глаз после использования перцового баллончика, а у третьего диагностированы ушибы.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве подозреваемых фигурируют четверо лиц: двое жителей Санкт-Петербурга и двое прибывших из Саудовской Аравии.
