Появились новые подробности крушения Ан-24 в Амурской области: ЧП расследует кабмин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Возглавил комиссию министр транспорта Андрей Никитин, передает «Коммерсантъ».

Как выяснилось, у потерпевшего крушение самолета ранее наблюдались проблемы с радиосвязью. По информации источника SHOT, еще в марте у воздушного судна отказал один комплект радиостанции.

Среди пассажиров разбившегося самолета была целая семья врачей из Тынды — акушер-гинеколог с 40-летним стажем, выпускница Амурской государственной медицинской академии Галина Найденова, ее муж, врач функциональной диагностики, Алексей Найденов и их 14-летний внук.

По поручению Мишустина, министр транспорта Никитин и глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров в срочном порядке вылетают к месту катастрофы.

Ранее военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов назвал возможную причину крушения Ан-24 в Амурской области.