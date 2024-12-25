Появились новые подробности крушения Embraer 190 в Актау

До крушения лайнера Embraer 190 в Актау пассажиры услышали хлопок. Об этом РИА Новости рассказал родственник одного из выживших.

По его словам, поговорить со своим близким он смог всего лишь 20-30 секунд. Из этой беседы он узнал, что до крушения родственник слышал громкий хлопок, напоминающий взрыв.

«Сотрудники «Азербайджанских авиалиний» помогли мне установить связь с моим выжившим родственником. Он сейчас находится в больнице. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает», — добавил собеседник агентства.

Аналогичной информацией поделилась другая выжившая при крушении воздушного судна девушка. Как пишет Mash, пассажирка занимается туристическим бизнесом. По ее словам, перед чрезвычайным происшествием (ЧП), самолет кружил в воздухе около часа.

По словам девушки, стюардесса предупреждала пассажиров о том, что посадка будет жесткой, из-за чего всем нужно будет пригнуть голову. Однако, когда лайнер начал снижаться, по борту был отчетливо слышен удар, похожий на то, что в двигатель попала птица.

«Когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась. Когда я пришла в себя, увидела, что мне зажало ногу», — сказала девушка.

Утром, 25 декабря, самолет компании Azerbaijan Airlines, потерпел крушение. Судно направлялось из Баку в Грозный через территорию Казахстана. По информации Росавиации, Embraer 190 столкнулся со стаей птиц. По этой причине командир принял решение идти на запасной аэродром, расположенный в Актау.

По данным агентства Vesti.kg, большинство пассажиров, находившихся в хвосте самолета, выжили. Отмечается, что 16 пассажиров, летевших в передней части борта, выбросило из самолета сразу после столкновения с землей. Сидевшие в середине самолета погибли в салоне.

Хвостовая часть самолета получила меньше всего повреждений. Бортовой номер Embraer 190 —4K-AZ65. Он был введен в эксплуатацию в 2013 году и с 2017 по 2023 годы летал в ливрее Buta Airways (суббренд Azerbaijan Airlines). На данный момент в графе «текущее состояние» самолета значится статус «катастрофа».

Следствие продолжает собирать информацию о причинах трагедии и потенциальных нарушениях, которые могли привести к этой катастрофе.

По информации МЧС Казахстана, на борту Embraer 190 находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжить удалось около 30 пассажирам. По информации посольства РФ в республике, на борту находились граждане России. По имеющимся данным, 10 из них находятся в больницах Актау.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау.